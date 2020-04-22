Глава Минздрава рассказал о препаратах от коронавируса

https://static.news.ru/photo/183e2c7c-8490-11ea-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре лекарственных препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 проходят процедуру регистрации в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что на данный момент в стране зарегистрировано уже 17 разновидностей тест-систем для выявления и диагностики коронавируса. Ещё восемь систем тестирования находятся в процессе регистрации. Их выпуск ожидается в ближайшие недели, передаёт ТАСС.

Помимо этого, разработана технология отбора доноров для переливания плазмы для лечения заболевания, добавил министр.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 исцелились.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.