Герой России объяснил, почему Зеленский боится потерять Артемовск Герой России Липовой: потеря Артемовска нанесет сильный репутационный удар по Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Артемовск является не только опорным пунктом линии обороны ВСУ, но и невоенным, политическим символом для киевского руководства, поэтому в случае провала бойцов ВСУ по удержанию города, президенту Украины Владимиру Зеленскому будет нанесен огромный репутационный удар, заявил NEWS.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, украинский лидер пытается удержать режим, устраивая теракты против российских лидеров общественного мнения, тем самым пытаясь доказать, что Киев диктует России свои условия.

Весь мир смотрит, как развиваются дела. Если Артемовск падет, то Зеленскому будет нанесен огромный репутационный удар. <...> Город давно стал не только опорным пунктом линии обороны ВСУ, но и невоенным, политическим символом для киевского режима, — сказал он.

Липовой выразил надежду, что темпы наступления ЧВК «Вагнер» и других структур усилятся, и Артемовск перейдет под полный контроль России.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.