Генерал ФСБ в отставке объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами Генерал ФСБ в отставке Михайлов объяснил долгую борьбу с украинской ДРГ под Белгородом

Фото: МО Украины

Быстрая борьба с украинскими диверсантами не может быть осуществима, потому что они проникают малыми группами и часто с отвлекающими маневрами, рассказал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, борьба с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) зависит от того, насколько она подготовлена, вооружена, а также от поставленных задач.

С диверсантами никто быстро никогда не воюет. Это скрытое проникновение малыми группами, не солдаты группы «Центр». Всегда сложно их выковыривать из щелей, часто такие акции проводятся с отвлекающим маневром, могут быть у них отдельные задания. Вряд ли их кто-то у нас будет брать в плен, живыми они тут не нужны. Мы решили вопрос с Артемовском, сейчас им нужна другая морока. Нужно знать цель диверсий, куда они рвутся — к узловым станциям, военным аэродромам, критической инфраструктуре, — сказал Михайлов.

Отставной генерал ФСБ считает, что пока проникновение ДРГ в Белгородскую область похоже на показную акцию.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области 23 мая объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. По данным канала, усиление вводится в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Минобороны России информацию не комментировало.