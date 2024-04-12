ФСБ рассекретила архив о ликвидации французов под Брянском в годы ВОВ ФСБ рассекретила архив о ликвидации группы французов под Брянском в 1943 году

ФСБ рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии в 1943 году, и которые пытались занять населенные пункты под Брянском, передает РИА Новости. Агентство опубликовало документ, в котором сотрудник НКВД ССР Павел Судоплатов докладывает, что, «по агентурным данным», гарнизоны войск Германии в населенных пунктах вблизи железной дороги Унеча — Сураж пополняются за счет французов и украинцев.

Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт, — следует из публикации.

Судоплатов также сообщал, что взятый в плен французский капрал Роберт Гестен «показал, что немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов», и что ожидается подкрепление в виде авиации и танков.

Ранее издание Echos сообщало, что если Франция отправит войска на Украину, ситуация на поле боя не изменится. Париж не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами. По мнению автора, они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой.