Эпидемия коронавируса в РФ может закончиться только в конце лета

https://static.news.ru/photo/187ca480-8386-11ea-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса в России может затянуться до конца лета. Врачи не уверены, что могут быстро справиться с инфекцией.

Свои прогнозы озвучил заслуженный врач России профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко. По его словам, новая инфекция действует по тем же законам, что и предыдущие, но носит более агрессивный характер, пишут «Известия».

Пациентов — носителей вируса на самом деле может быть намного больше официально зарегистрированных. Но при этом профессор уверен, что медицинских ресурсов в стране хватит для лечения инфекции. Человеку остаётся только свыкнуться с новой реальностью. Дело в том, что вирус, попадая в лимфу, остаётся там очень надолго.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продление режима самоизоляции на майские праздники и будние дни между ними стало основным сценарием для России. Нерабочими станут 6–8 мая — будние дни между Первомаем и Днём Победы, выходные после празднования которого продлятся до 11 мая.