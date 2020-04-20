Эпидемиолог сравнил смертность от коронавируса в РФ и других странах

Российская Федерация по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч человек находится на 64-м месте в мире. Об этом сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
По его словам, летальность среди пациентов с коронавирусной инфекцией в стране также значительно ниже, чем в других государствах,
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России характеризуется как низкий. Тем не менее за неделю общее число случаев заражений в стране увеличилось, констатировала она.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.
В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.
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