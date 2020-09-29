Эпидемиолог назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/8d0aa970-024b-11eb-bff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируема, в зависимости от числа заболевших в регионах могут вводиться ограничения. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Ситуация контролируется, в разных регионах она разная. Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения, — цитирует РИА Новости Руженцову.

Она добавила, что властям регионов необходимо следить за коечным фондом больниц. Если остаётся менее 30% свободных коек, рекомендуется рассмотреть меры по ограничению контактов.

Специалист напомнила, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, а также желудочно-кишечный тракт. Принципиально новых симптомов COVID-19 Руженцова не отметила.

Как писал NEWS.ru, повышение уровня смертности среди пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией обусловлено рядом факторов, в числе которых общий рост заболеваемости в последние две недели и появление других заболеваний на фоне осенних холодов. По словам Руженцовой, рост уровня смертности заметен не в первые дни заболевания, а на вторую или третью неделю. Она отметила, что в настоящее время в стране фиксируются результаты прироста, который был около 14 дней назад.