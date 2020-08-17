Эксперты спрогнозировали восстановление выездного туризма к 2021 году

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Российский союз туриндустрии (РСТ) спрогнозировал возобновление перелётов между РФ и зарубежными туристическими направлениями не ранее весны 2021 года.

Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении, по их словам, можно будет говорить не раньше весны 2021 года, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день Россия возобновила рейсы только в четыре страны. В частности, речь идёт о Турции, Великобритании, Танзании и Швейцарии. Ранее АТОР сообщила, что к началу нового учебного года РФ может возобновить полёты в страны ближнего зарубежья. Также туристы из России могут полететь в Египет, Кению и Черногорию со стыковкой через Стамбул.

Среди причин – опасения улетать далеко, чтобы не столкнуться с проблемами при возвращении домой. По той же причине туроператоры вряд ли будут готовы ставить чартеры на дальние расстояния, а регулярные перелеты не всем по карману. Да и многие россияне уже отгуляли отпуска, — добавили эксперты.

Как писал NEWS.ru, специалисты в области туризма нашли самые дешёвые туры на 7 дней с вылетом 15–21 августа. Стоимость дана из расчёта на двоих человек и включает перелёт, проживание и питание (в зависимости от программы путешествия).