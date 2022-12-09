Стало известно о новой тактике ВС России по борьбе с HIMARS Военный эксперт Дандыкин: ВС России выработали новую тактику по борьбе с HIMARS

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Российские военные начали борьбу с установками реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине, рассказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в первую очередь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились успешно сбивать запущенные с них ракеты, после чего «начали охотиться за самими пусковыми установками».

Сначала наша ПВО научилась сбивать их (HIMARS. — NEWS.ru) ракеты. Теперь началась охота непосредственно за пусковыми установками. У нас есть чем бороться с такими РСЗО. Новая отечественная система залпового огня «Торнадо-С» не уступает им по точности и превосходит по дальности. Явно улучшилась работа нашей разведки по выявлению этих целей, — сказал Дандыкин.

Ранее Wall Street Journal писала, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для ударов по российской территории. По данным издания, изменение гарантирует, что установки не смогут использовать дальнобойные снаряды для запуска, если их удастся приобрести у других источников. В частности, модернизированные установки не смогут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров, пишет WSJ.