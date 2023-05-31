Названы вещи первой необходимости при эвакуации в укрытие Эксперт по выживанию Гегельский: при эвакуации гражданам нужно иметь аптечку, еду и теплую одежду

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При эвакуации населения в случае атаки беспилотников или других ЧП необходимо иметь при себе «тревожный чемоданчик» с перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами и личной аптечкой, если у человека, например, диабет или больное сердце, или почки, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию Олег Гегельский. Он пояснил, что все вышеуказанное желательно иметь и в мирное время.

Тревожный чемоданчик должен быть не только на случай атаки беспилотников, но априори и в мирное время. В нем должен быть перевязочный материал, дезинфицирующие средства, также личная аптека, — заявил он.

Кроме того, обязательно должна быть еда, как минимум две-три банки консервов, полтора литра воды на каждого члена семьи и теплые вещи, несмотря на жаркую погоду на улице. Важно также иметь при себе газовую горелку или газовый баллон, чтобы можно было согреться в холодном и сыром помещении, а также подогреть ребенку еду.

Еще рекомендую взять теплую вещь, даже если на улице жара и +30 или небольшая газовая горелка, также газовый баллон, чтобы ребенку подогреть еду, это в случае, если нужно долго находиться в укрытии, в сыром помещении, — объяснил Гегельский.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что укрыться от украинских дронов можно только в капитальных зданиях. Он добавил, что нужно держаться подальше от объектов инфраструктуры, так как они могут быть целью беспилотников.