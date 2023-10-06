Эксперт назвал причину отказа РФ от запрета на ядерные испытания Эксперт Онуфриенко: у России есть новые образцы ЯО, которые нужно испытать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-400

Решение Госдумы рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО) является логичным, так как у России появились новые оружейные разработки, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что прошло несколько десятилетий с тех пор, как Москва проводила последние испытания своего ядерного арсенала.

Как мы понимаем, ядерное оружие совершенствуется, появляются новые образцы, модификации. Принцип ядерного деления синтеза не изменился, но в новых устройствах есть свои нюансы, и испытать их необходимо. Теория теорией, но практику никто не отменял, — сказал Онуфриенко.

Он считает, что эта мера напрямую не связана с изменением общемировой обстановки. По его словам, решение Москвы пересмотреть запрет на ядерные испытания скорее объясняется тем, что, в отличие от Соединенных Штатов, у России есть новые образцы ЯО, которые нужно испытать.

У США, собственно говоря, и нечего испытывать. Ракеты, которые стоят у них на вооружении, ставились еще в 1980-е годы. Ядерная область — одно из направлений, в котором Россия сохранила преимущество даже после распада СССР. Мы существенно их опережаем, — пояснил эксперт.

6 октября заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что России нужно отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО), чтобы обеспечить безопасность страны. Он напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали этот документ и российская мера станет зеркальным ответом на это.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что совет Госдумы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По его словам, этот шаг соответствует интересами России.