Экс-депутат Верховной рады оценил новый налог для поддержки ВСУ Экс-депутат Рады Килинкаров: украинцы не будут платить новый военный налог

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Из-за проблем с большим теневым сектором экономики украинские власти не смогут эффективно собирать планируемый новый военный налог, рассказал NEWS.ru бывший первый секретарь Луганского обкома КПУ, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, в современных обстоятельствах на Украине нет условий для нормальной работы налогообложения и военный налог будет неэффективен вне зависимости от его величины.

Он оформляется как подоходный, с заработной платы людей. Для этого люди должны быть, как минимум, официально трудоустроены. А в условиях теневой экономики, какая сейчас на Украине, кто его будет платить? — заметил Килинкаров

По его словам, чтобы официально трудоустроить людей, надо создать условия для бизнеса, при которых будет выгодно оформлять работников официально, а пока на Украине таких условий нет.

Такой налог может быть эффективен, когда работает экономика. Когда же она не работает, а дышит на ладан, а большинство предприятий подвергается давлению со стороны силовых структур, то вряд ли кто-то будет всерьез заморачиваться с этим налогом. Можно хоть 1,5% установить, хоть 10% — какая разница? Его просто не будут платить, — подчеркнул политик.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что его ведомство поддерживает сектор военных расходов «достаточно серьезными усилиями». По словам Марченко, в 2024 году финансирование ВСУ запланировано на уровне 1,6 трлн гривен ($43 млрд), а военные запрашивают в пять раз больше. В этой ситуации киевские власти видят выход в введении дополнительного военного налога.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал плевком в лицо солдату ВСУ недовольство темпами контрнаступления. По его словам, критикам следует «заткнуться» и самим отправиться в зону боевых действий.