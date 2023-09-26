Военный эксперт объяснил, из-за чьих взглядов обстреливают Севастополь Военэксперт Бартош: Севастополь атакуют из-за личных взглядов Умерова

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский и Рустем Умеров

Предположения о влиянии личных взглядов нового министра обороны Украины — этнического крымского татарина Рустема Умерова — на планирование атак Севастополя могут соответствовать действительности, считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Как он объяснил NEWS.ru, на решения украинских военных может оказывать влияние приверженность Умерова к делам радикальных крымско-татарских националистов и экстремистов.

Это правильное предположение, потому что Умеров принимал участие в делах радикальных крымско-татарских националистов и экстремистов, настроенных антироссийски, активно их поддерживал. И сейчас, когда он получил в свои руки возможность руководить министерством обороны Украины, конечно, Крым у него будет в числе приоритетов, — сказал Бартош.

Поэтому, по словам эксперта, неудивительно, что участились удары по объектам Крыма. Бартош также отметил, что самое главное в этой ситуации — что усиливается угроза дальнейшей эскалации обстановки вокруг Крыма: это не несет ничего хорошего жителям полуострова и лишь повышает вероятность новых ударов.

И личный фактор со стороны Умерова здесь просматривается совершенно очевидно. Можно сказать, что он действует из-за обиды на Крым и на Севастополь как главный русский центр на полуострове. Очевидна его явная враждебность к нынешним властям Крыма, к нынешней позиции Крыма, его возвращению в состав России, и конечно, Умеров будет делать очень много чтобы навредить крымскому населению, — подчеркнул Бартош.

26 сентября в Севастополе на десять минут была объявлена воздушная тревога, а днем ранее, 25 сентября, российские военные отразили ракетную атаку. По словам губернатора города Михаила Развожаева, была сбита одна ракета.