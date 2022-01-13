Двухкилометровая пешеходная набережная откроется в Кронштадте. Она протянется по южному побережью острова Котлин. Проектирование планируется завершить в 2022 году, сообщают «Невские Новости». Возведение набережной от морского портового комплекса до сквера «Инчхон» было включено в проект «Остров фортов» в ответ на потребности кронштадтцев.

Жители Кронштадта — города, расположенного на острове Котлин, — сегодня имеют очень мало благоустроенных выходов к воде. Поэтому мы включили в проект «Остров фортов» строительство пешеходной набережной в ответ на потребности кронштадтцев, — сообщила руководительница проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Она выразила надежду, что набережная понравится всем и будет комфортной для прогулок матерей с колясками, пенсионеров и молодёжи, а также для спортсменов — бегунов, велосипедистов, роллеров.

Планы по преобразованию неиспользуемых земель Минобороны в Кронштадте зафиксированы в протоколе, который в 2021 году наряду с Шойгу подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил заняться обустройством Кронштадта губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Тот доложил главе государства о развитии транспортной инфраструктуры в городе. По словам Беглова, на текущий день развивается транспортная доступность Кронштадта, где создаётся исторический культурный центр.