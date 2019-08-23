https://static.news.ru/photo/49392a2c-c639-11e9-8691-fa163e074e61_660.jpg «Тула» Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Во время боевой подготовки атомные подводные лодки проекта 667БДРМ «Тула» и проекта 955 «Юрий Долгорукий» произвели выстрелы баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны (МО РФ).

В соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий», — пояснили в МО РФ.

Также в Минобороны уточнили, что ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря, пишет ТАСС .

Эти стрельбы подтвердили технические характеристики баллистических ракет и работоспособность всех систем ракетных комплексов на подлодках, сказали в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что Военно-Морской Флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.