Во время боевой подготовки атомные подводные лодки проекта 667БДРМ «Тула» и проекта 955 «Юрий Долгорукий» произвели выстрелы баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны (МО РФ).
В соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий», — пояснили в МО РФ.
Также в Минобороны уточнили, что ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря, пишет
Эти стрельбы подтвердили технические характеристики баллистических ракет и работоспособность всех систем ракетных комплексов на подлодках, сказали в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что Военно-Морской Флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.