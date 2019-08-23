https://static.news.ru/photo/78a33566-c551-11e9-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Nikolaev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-Морской Флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Как передаёт ТАСС , АО «Севмаш» в 2020 году сдаст флоту подлодки «Князь Олег», «Новосибирск», субмарину «Казань» и атомную подлодку «Белгород». В свою очередь «Адмиралтейские верфи» передадут две дизель-электрические подлодки: «Волхов» и субмарину «Кронштадт».

Сообщается, что в последний раз такое число субмарин за год ВМФ получил в 1992 году. После флоту передавались по 2-3 субмарины в год, а в период с 1997 по 2012 год подводники ежегодно получали в лучшем случае по одной подлодке или не получали их совсем.

С 2013 года новые субмарины начали поступать регулярно: в частности, в 2014 году в боевой состав флота вошли четыре подлодки, поясняет агентство.

Ранее The National Interest писал, что увеличивается отставание ВМФ России от военных флотов США и Китая. Журналисты издания уверяют, что американский флот может в общей сложности переносить около 12 тысяч наступательных ракет, китайский — 5,2 тысячи, а российский — не более 3,3 тысячи, писал News.ru