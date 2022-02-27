Дуров передумал ограничивать работу Telegram в России

Telegram не будет ограничивать свою работу в России после многочисленных обращений пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, люди просят не отключать Telegram, так как для многих в период конфликта это единственный источник информации, уточнил Дуров в своём Telegram-канале.

В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако ещё раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период, — написал Дуров.

Основатель Telegram заявил о возможности ограничить работу мессенджера в России и на Украине на время конфликта, так как не хочет, чтобы соцсеть использовалась как инструмент для разжигания межнациональной розни. Как пояснил Дуров, у разработчиков нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Ранее Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ, в которых содержится недостоверная информация о событиях на Украине. В число таковых попали «Эхо Москвы», «Новая газета», New Times и другие.