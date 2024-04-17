«Достойный ответ врагу»: эксперт оценил создание группировки «Север» Военэксперт Дандыкин: группировка войск «Север» создана в ответ на обстрелы ВСУ

Фото: МО РФ

Создание группировки войск «Север» Вооруженных сил России стало ответом на полномасштабные обстрелы украинских военных по приграничным территориям РФ и попытки вторжения, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. Специалист также предположил, что группировка со временем может взять на себя и другие задачи, помимо защиты данных районов.

Эксперт подчеркнул, что Украина проводит обстрелы с использованием разных видов вооружений, включая артиллерию и ракеты. Он отметил, что данная стратегия является частью полноценных боевых действий, поскольку до недавнего времени Киев использовал бригаду численностью несколько тысяч человек и различную боевую технику для прорыва границы. Появление группировки «Север» необходимо для реакции как на реальные, так и потенциальные угрозы со стороны Украины.

И нам надо так или иначе отвечать на угрозы. И реальные, и потенциальные. И поэтому было принято решение о создании новой группировки войск, которая получила название «Север». Не исключено, что это нужно для создания так называемой санитарной зоны, которая позволит оградить Белгородскую и Курскую область от атак и обстрелов, — пояснил он.

В заключение Дандыкин отметил, что в дальнейшем, возможно, «Север» возьмет на себя и другие обязанности. По его словам, от новых задач будет зависеть как численность группировки войск, так и ее вооружение.

Ранее авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» сообщили, что с 14 апреля в зоне СВО фигурирует шестая группировка войск ВС России «Север». По их данным, военные из этого формирования ведут бои на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях.