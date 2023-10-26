«Досадно»: Ходаковский раскритиковал открытие памятника Сталину Ходаковский назвал досадным открытие нового памятника Сталину

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Открытие нового памятника Иосифу Сталину — досадное явление, заявил в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР, полковник Александр Ходаковский. По его словам, это говорит о том, что люди хотят жить бездумно, как при «вожде народов». Свободу воли военный назвал страшным и тяжким бременем, определенным людям свыше.

Снова открыли памятник Сталину — досадно. Не потому, что возвеличивают Сталина, а потому что так хотят жить, как при Сталине: не надо думать — с нами тот, кто все за нас решит (слова из Высоцкого). Стругацкие в свое время хорошо показали в своих произведениях это стремление народа к передоверию своего сознания чужим крепким рукам. Так сладко, так упоительно не думать, не переживать, не принимать решений — тебе скажут и как думать, и что делать. Не дай бог, — высказался Ходаковский.

Ранее монумент Сталину открыли в детском парке города Орлова в Кировской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя событие, отметил, что вопрос об установке новых памятников и бюстов, в том числе Иосифу Сталину, является прерогативой муниципальных властей.

Кроме того, восьмиметровый памятник Сталину открыли в Великих Луках на территории опытного завода «МИКРОН». Актриса Мария Шукшина считает, что монумент призывает восстановить историческую справедливость и пробудить патриотические чувства граждан России.