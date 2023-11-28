Дочь за мать в ответе? О Пугачевой и Орбакайте Орбакайте решила заработать на нас с вами: а вы ждали чего-то другого?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Предновогодний синдром все заметнее. Засуетились продавцы игрушек и гирлянд, занервничал эстрадный бомонд. Предстоящие зимние каникулы по традиции должны накормить их на все последующие двенадцать месяцев. Циничное слово «чёс», означающее изнурительный марафон по зарабатыванию денег, все чаще звучит в сфере шоу-бизнеса.

Но кануны этого Нового года и Рождества принципиально отличаются от прежних лет. Чем же? А тем, что отныне для общества стало небезразлично, каких убеждений придерживается артист и где он находился в течение последних двух лет. Причем позиция исполнителя по отношению к СВО сегодня имеет большее значение, чем былая популярность и даже мастерство. Публика встала на сторону патриотически настроенных певцов, и это неоспоримый факт, подтвержденный свежими исследованиями ВЦИОМ.

Куда делась «былая тусовка»?

Только находясь в России, можно понять и почувствовать, какие перемены произошли в обществе за эти месяцы. Что сегодня востребованы не просто песни, сегодня публика ждет на сцене личность с внятными убеждениями. Личность, выражающую свою и твою гражданскую позицию.

Эти настроения невозможно уловить не из Майами, не из Израиля, не из Лимассола, не из Риги. Ниоткуда, где царит русофобия и пытаются «отменить» русскую культуру.

Но певица Кристина Орбакайте, как говорят, «на голубом глазу» намерена вплестись в «былую эстрадную тусовку» и «начесать» себе на безбедную жизнь у океана, работая с «былой тусовкой».

Но дело в том, что нет уже никакой «былой тусовки». Сейчас мы имеем совершенно иное сообщество артистов. Часть из них выступают в госпиталях и на передовой, другие отдают гонорары отличившимся на фронте воинам. В частности, Григорий Лепс, заплативший 1 млн руб. за подбитый танк Leopard. Другие, как SHAMAN, по сути, возрождают на эстраде патриотическую тему. Здесь уже нет места алчности и чистогану.

И хотя я не намерен идеализировать ни сам шоу-бизнес, ни отдельных его представителей, но нельзя не замечать очевидного. Сегодня уже невозможно просто так залететь в Россию из ненавидящей нас европейской или заокеанской страны на недельку-другую, «подоить» бывшую родину и отвалить обратно.

И вызывает удивление сообщение о том, что дочь Примадонны упаковывает костюмы и смотрит расписание самолетов до Москвы. А в афишах сборных концертов якобы значится ее имя.

Ведь ей не удастся миновать ответа на сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Ступит ли на сцену нога артистки? Как будет она делить особенную зыбкую атмосферу нынешнего праздника со своими коллегами, сказать трудно. Но главное — как примет ее публика? И примет ли вообще?

От Пугачевой отказались даже олигархи

Между тем другая публика, что живет на Рублевке, как выясняется, не готова в этот Новый год разделить торжества с Примадонной и ее мужем-иноагентом. Люди, для которых, как говаривал Мокий Парменыч Кнуров, «невозможного мало», не ждут релокантов высшей категории на своих праздничных вечеринках. Может, опасаются чьей-то негативной реакции.

Но, похоже, сработал эффект накопленной критической информационной массы. И сегодня никто не хочет стоять рядом с полностью дискредитировавшими себя именами. В общем, приходится признать: и олигархам ничто человеческое не чуждо, включая благоразумие.

А в целом все с нетерпением ждут новогодних телепрограмм и концертов. Которые могут оказаться настолько красноречивыми, что заранее хочется поддержать редакторов и продюсеров и пожелать им вдохновения, удачи и чувства меры.

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