Для модернизации БАМа и Транссиба снимут административные ограничения

https://static.news.ru/photo/1e2c77fa-8937-11ea-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Транссибирская магистраль Фото: Bill Bachmann/Danita Delimont/Global Look Press

Правительство РФ готовит специальный законопроект для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который позволит снять административные ограничения и ускорить реализацию проекта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

РЖД сейчас очень активно разворачивают работы, проектируют, мы сейчас готовим специальный закон по облегчению условий строительства, по снятию ограничений административных, — рассказал РБК ТВ Хуснуллин.

Вице-премьер назвал этот проект очень масштабным, он должен увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба в два раза. В нём будут задействованы порядка 300–400 тыс. строителей. Модернизация коснётся 5 тыс. км железнодорожных путей «от станции Тайшет БАМа до восточных портов».

Как писал NEWS.ru, в России разработали проект транспортной стратегии до 2036 года. Он предусматривает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок. Базовый сценарий предусматривает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа — Западный Китай и коридора «Север — Юг», а также полноценное развитие Северного морского пути. Консервативный сценарий предполагает сохранение текущих тенденций развития транспортной системы. Оно будет сдерживаться концентрацией населения в крупных городах, низкой инвестиционной активностью, а также ростом нагрузки на бюджетную систему.