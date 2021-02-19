Дипломаты из разных стран прибыли в суд по делам Навального

https://static.news.ru/photo/b7ae5d00-734a-11eb-9f57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы. Там сегодня, 20 февраля, рассматриваются дела в отношении оппозиционного политика Алексея Навального.

У здания суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители дипмиссий не стали общаться с журналистами. Кроме того, стало известно, что на заседание суда получили аккредитацию журналисты из порядка 18 зарубежных изданий.

В 10:00 утра началось выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассматривает жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев. Это дело касается компании «Ив Роше». NEWS.ru ведёт прямую трансляцию из зала суда.

В 14:00 блогер примет участие во втором заседании — по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. На нём подсудимому дадут время на выступление с последним словом.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы для участия в двух заседаниях по его делам. Блогера привезли в автозаке в сопровождении машин дорожно-патрульной службы из следственного изолятора «Матросская тишина».