Диетолог рассказал, какой рацион позволит легче пережить морозы

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Число заразившихся коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 15 916. Это минимальный показатель с 21 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%. В целом с начала пандемии в стране, согласно официальным данным, 3 983 197 зафиксированных фактов инфицирования. Помимо этого, за...