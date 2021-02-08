Диетолог рассказал, какой рацион позволит легче пережить морозы

В период морозов человеку требуется больше энергии, чтобы поддерживать в работе все функции организма и иммунитет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России Маргарита Королёва.
Эксперт уверяет, что в холодную погоду лучше питаться натуральными продуктами, так как именно они позволяют получить все питательные компоненты, жиры, белки и минеральные вещества. Поэтому стоит ввести в рацион больше продуктов животного и растительного происхождения. К примеру белок даёт возможность получить протеин, важный для иммунной системы. Жиры участвуют в построении ткани на клеточном уровне и обеспечивают человека энергией, поддерживая тепло в организме и высокую работоспособность.
У человека должно быть не менее четырёх приёмов пищи. Если он встает рано утром — то шесть приёмов, через каждые 2,5–3 часа. Это нужно, чтобы энергия поступала в достаточном количестве в течение дня, а дробность питания поддерживает высокий метаболизм и позволяет организму согреться. В первой половине дня человек может позволить себе не только жирную рыбу, но и кусочек сала, например. Не стоит также забывать о первом горячем блюде — супе, и, конечно же, о том, что надо тепло одеваться, — заключила Королёва.
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