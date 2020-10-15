Диджей позитивно оценил решение о QR-кодах для входа в ночные клубы

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Решение московских властей ввести систему идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду не станет препятствием для людей приходить в заведения — для тех, кто «по-настоящему этого хочет», предположил в беседе с NEWS.ru диджей Леонид Руденко. В то же время, по его словам, такая специфика входа — лучше, чем его полный запрет.

Клубная культура на фоне коронавируса вымирает. Поэтому я считаю, что вход по QR-кодам — это в пятьсот тысяч раз лучше, чем отсутствие входа вообще, в принципе. Я надеюсь, что это повлияет на посещаемость в лучшую сторону. Люди по-настоящему соскучились по развлечениям. Скажу бытовым языком — по тусовкам, — пояснил Руденко.

Он добавил, что индустрия ночных развлечений на фоне пандемии коронавируса пришла в упадок во всем мире.

Ранее NEWS.ru писал, что посетителей московских ночных клубов и развлекательных заведений обяжут сканировать QR-коды или отправлять СМС на специальный номер 7377, чтобы в случае выявления у кого-нибудь COVID-19 оповестить других посетителей.