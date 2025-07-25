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25 июля 2025 в 09:13

Мобильные АЗС в России ждут серьезные изменения

Депутат Станкевич: мобильные АЗС в России могут ограничить из-за ряда нарушений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России рассматривают меры по ужесточению регулирования деятельности передвижных и контейнерных автозаправочных станций, сообщает издание «Известия» со ссылкой на заместителя председателя думского комитета по энергетике Юрия Станкевича. По его словам, эти меры разрабатываются на основании обращений из регионов, где отмечаются многочисленные нарушения при работе мобильных АЗС.

С учетом отзывов, поступивших от регионов, планируется в ходе осенней сессии выйти на внесение законодательных инициатив, — сказал парламентарий.

Дмитрий Гусев, занимающий должность заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», указывает на масштаб проблемы. По его данным, в стране насчитывается уже несколько тысяч передвижных и контейнерных заправок, многие из которых систематически нарушают требования безопасности и экологические нормы.

Ранее стало известно, что в ближайший месяц российские автовладельцы могут столкнуться с подорожанием бензина. По прогнозу Алексея Иванова, владельца сети дилерских центров «АЛЬЯНС ТРАКС», в июле — августе текущего года розничные цены на топливо могут вырасти на 1,5–2 рубля.

АЗС
бензин
топливо
экономика
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