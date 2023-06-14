«Надо взять Харьков»: где пройдет «санитарная зона» России на Украине Как далеко надо отодвинуть ВСУ, чтобы обезопасить приграничные территории

Фото: МО РФ

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник предупредил, что в случае продолжения артиллерийских ударов по Белгородской и Брянской областям России придется создать вдоль границы с украинской стороны демилитаризованную «санитарную зону», благодаря которой наши территории станут неуязвимыми. Военные аналитики рассказали NEWS.ru, как может выглядеть подобная зона и где пройти.

Какая группировка ВСУ опирается на Харьков

«Мы должны обезопасить наших граждан. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, — я говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал президент.

Эти же тезисы поддерживают и участники встречи — фронтовые корреспонденты. Так, автор интернет-проекта WarGonzo Семен Пегов написал в своем Telegram-канале: «Создание санитарной зоны на территории Украины предполагает проведение войсковой операции в районе Харьковской области и никак иначе».

Военкор обосновал это суждение тем, что, по его данным, именно на Харьков опирается та группировка, что наносит удары по Белгородской области. Напомнив слова президента о наборе на контрактную службу 156 тысяч человек, Пегов предположил: «Этого хватит, чтобы решить текущие задачи СВО без расширения мобилизационных мероприятий. Но для освобождения Харькова нашим войскам могут потребоваться дополнительные ресурсы».

Фото: МО РФ

Насколько широкой будет «санитарная зона»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru сказал, что «санитарная зона» будет распространяться вглубь Украины предположительно на 150 километров.

«С учетом четырех новых регионов будет существовать соответствующая зона, где будет проведена демилитаризация и не будет украинских войск. Соответственно, и средств, с помощью которых будут наноситься удары по российской территории», — сказал Коротченко. Он отметил, что это задача не текущего периода, а перспективная, но в будущем ее предстоит решить.

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что перед этим надо разобраться с более насущными задачами: «Нам сначала надо под Донецком освободить Марьинку и Авдеевку, а про остальное уже потом думать. Да, Харьков — крупнейший узел коммуникаций на Украине, и оттуда идут атаки на Белгородскую область. Решать этот вопрос, конечно, надо, но пока главная для нас ситуация — это „контрнаступ“ в Запорожской области», — пояснил Дандыкин.

По его мнению, именно в Запорожье при отражении наступления сейчас надо обескровливать противника, выбивать его технику и людей.

«Вообще цель специальной военной операции определена как освобождение Донбасса. Нам еще Краматорск освобождать, Славянск, дел еще много. А дальше посмотрим. Если продолжатся обстрелы нашей территории, в том числе дальнобойными ракетами, то, конечно, надо будет продвигать границу на Запад, чтобы обезопасить себя», — сказал Дандыкин.

Фото: МО Украины Солдаты ВСУ получают вооружение с Запада

О чем договариваться с новой властью в Киеве

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош склоняется не к военному, а к дипломатическому варианту создания «санитарного пояса». «Думаю, нужно исходить из наличия доброй воли сторон, потому что при создании такой санитарной зоны потребуется четкое заявление о полном нейтралитете Украины, исключающем вступление в НАТО или присутствие иностранных войск на ее территории. Такое возможно, только если в Киеве сменится режим и появится более договороспособное правительство, согласное на полный нейтралитет», — сказал NEWS.ru эксперт.

Установить нейтралитет, по словам Бартоша, — одно из необходимых условий, выполнения которого Москва сейчас и добивается.

«Мало отодвинуть позиции ВСУ на какое-то расстояние, — ведь возможность ударов по нам снова появится при военном сотрудничестве Украины с Западом. Допустим, мы сейчас рассчитаем ширину „санитарной зоны“ в 150–180 километров от границ воссоединившихся с Россией территорий Донбасса, но в дальнейшем, если у Киева появится более дальнобойное оружие, обещанное Западом, потребуется вновь отодвигать границу зоны. Тут нужно очень гибко определять и само понятие этой зоны и обязанности Киева в этой связи», — пояснил Бартош.

По его мнению, зона может быть гораздо шире — и в нее могут частично войти территории Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей, но пока говорить о конкретных очертаниях «санитарной зоны» на Украине преждевременно.

«Если мы сейчас возьмем карту и будем чертить карандашом линии „санитарной зоны“, то это будет чистым фантазерством», — предупредил Бартош. По его словам, для начала нужен серьезный и полный анализ от нашего Генштаба, который и определит параметры зоны, а затем их все равно придется обсуждать с Киевом политически и закреплять договоренностями.

«Если Украина не пойдет на такие переговоры, то, конечно, придется задействовать силовой фактор. Но как именно, — лишь время покажет», — заключил Бартош.

Первыми идею предложили белгородские власти

О необходимости присоединить Харьковскую область еще в конце мая высказался белгородский губернатор Вячеслав Гладков: «Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — говорил губернатор.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением Гладкова. «Одной войсковой операцией проблему не решить, здесь должен быть комплекс решений. Одна из них, я согласен с Гладковым, — это взятие Харькова», — сказал Швыткин.

А 9 июня, в разгар наступления ВСУ, глава Крыма Сергей Аксенов заявил: если не демилитаризировать всю территорию Украины, то ее «оставшаяся» часть вступит в НАТО и будет постоянной угрозой для России.

Фото: МО Украины ВСУ регулярно обстреливают цели на российской территории

Белгород и Курск остаются мишенью для ВСУ

Пока же обстрелы сопредельных с Украиной российских регионов продолжаются. И борьба с ними идет прежними методами — с помощью артиллерийских дуэлей.

Так, губернатор Гладков сообщил, что за минувшие сутки по селу Журавлевка было выпущено три артиллерийских снаряда, также ВСУ сбросили три гранаты с беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

SHOT сообщал, что около 06:00 ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в той же Белгородской области. По данным канала, атака велась со стороны села Плетеневка Харьковской области, выпущены две мины калибра 120 мм.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла Глушковский район.

В ответ российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области.

В среду слова Путина по поводу «санитарного пояса» прокомментировал его представитель Дмитрий Песков.

«С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан. Чтобы обеспечить безопасность, по мере того как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что «санитарная зона» должна проходить по границам Львова. На его взгляд, только так Россия обезопасит себя от дальнобойного оружия, поставляемого украинской армии странами Запада.

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