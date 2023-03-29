Cтолица переедет в Сибирь по частям

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Красноярская ГЭС на дальнем плане

Глава «РусГидро», одного из ведущих энергетических холдингов, с гордостью доложил президенту, что его задание выполнено. Руководство предприятия, его мозг, переезжает поближе к своим главным мощностям возобновляемой энергии — гигантским сибирским ГЭС. В Красноярске уже приобретено удобное здание, в котором и разместится основной аппарат.

Как уточнил Виктор Хмарин, такая пертурбация создаст полторы тысячи новых рабочих мест. Но, поскольку далеко не всех нужных специалистов можно будет найти на месте, разработана программа релокации профессионалов из столицы в Сибирь. Естественно, с соответствующими стимулами.

Красноярск, как известно, расположен не просто в Сибири, но на границе Западной ее части и Восточной. Для Восточной Сибири до сих пор свойственны невысокий уровень освоения, цивилизованности и мизерная плотность населения даже по меркам этого огромного региона-континента. Потому-то в последнее время все громче слышны разговоры о нашем внутриполитическом и административном повороте на Восток.

Всем же памятно, что лидер списка «Единой России» на последних парламентских выборах Сергей Шойгу выступал с программой строительства новых сибирских городов. И не просто городов, а миллионников. Инсайдеры утверждали, что сам Шойгу якобы был готов оставить нынешний пост министра обороны и, вернувшись к своей первой профессии строителя, лично в ранге вице-премьера заняться реализацией такого глобального проекта. Но, как говорится, история распорядилась иначе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, уже давно время от времени поднимается куда более интересная тема переноса в Сибирь столицы России. Когда-то этот вопрос занимал и Сергея Шойгу. Затем идея обыгрывалась целым рядом политиков, демографов, социологов. А буквально на днях о таком варианте стимулирования развития богатого, но малонаселенного региона заговорил бизнесмен из списка Forbes Олег Дерипаска. Понятно, что его основной бизнес как раз в Сибири, где еще советские ГЭС обеспечивают электричеством заводы цветной металлургии.

По мнению Олега Владимировича, российская столица должна переместиться на Восток. Насколько далеко — это уже другой вопрос. Но, по мнению миллиардера, в Сибири столица окажется как раз в центре страны, ближе к источникам товаров, инвестиций, разного рода расчетов, которые в условиях явно долговременных санкций будут идти в основном из Азии. Собственно, и год назад Дерипаска уже продвигал такой взгляд на федеративное устройство.

Словом, этот грандиозный проект отвечает интересам нашего объявленного поворота на Восток, поближе к новому стратегическому партнеру — Китаю. К тому же снимется проблема большой разницы в часовых поясах между столицей и некоторыми регионами.

Впрочем, у противников возвращения Москвы фактически в XVIII век, когда власть переехала в новый Санкт-Петербург, есть свои железобетонные аргументы. И, прежде всего, утверждение, что такой переезд не укрепит единство страны, а наоборот может нести риск ее раскола и стимулирование регионального сепаратизма.

Но ведь та же столица вполне может переехать в Сибирь, так сказать, частями. Сегодня в Красноярске обоснуется Русгидро, завтра в практическую плоскость будет поставлен вопрос о полном смещении к объектам своей неустанной заботы Министерства РФ по делам Дальнего Востока и Арктики. Послезавтра где-нибудь в Иркутске обоснуется новое ведомство по вопросам лесного хозяйства. Туда же, как мы видим, перемещается и большой бизнес вместе со своими налогами. Ведь налоги выплачиваются там, где зарегистрирована штаб-квартира предприятия.

Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

А это не просто приближение чиновников к зоне практических дел. Это создание рабочих мест, привлечение квалифицированных специалистов. И немалый стимул для местных выпускников престижных вузов не искать карьерной удачи вдали от родных кедров. А Красноярск или Новосибирск могут официально называться столицей Сибири. Если кому-то важен статус.