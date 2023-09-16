«Чудовище»: назван российский самолет, предназначенный для «Судного дня» Суконкин назвал заряженный бомбардировщик Ту-160 самолетом Судного дня

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Ту-160

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 несет до 12 крылатых баллистических ракет, его можно сравнить по мощи с атомной подводной лодкой, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, «заряженный» Ту-160 предназначен для «Судного дня». Собеседник уточнил, что Ту-160 в настоящее время используется для пуска крылатых ракет, а не как бомбардировщик.

У АПРК (атомный подводный ракетный крейсер. — NEWS.ru) обычно 16 ракет по три боеголовки на каждой. Если Ту-160 полностью заряжен в конфигурации Судного дня, то да, это чудовище, — сказал военэксперт.

Он пояснил, что Ту-160 постоянно проходит модернизацию, на самолет устанавливают более современное оборудование для максимально эффективного применения имеющегося и перспективного вооружения.

На данный момент [ТУ-160] вместе с Ту-95 являются самолетами стратегической ракетоносной авиации, которые нужны именно для пуска крылатых ракет, как бомбардировщики [они] давно не используются, — подчеркнул он.

Ранее командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш во время визита министра обороны России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына на аэродром Кневичи во Владивостоке заявил, что Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. По словам военного, новые вооружения имеют дальность более 6,5 тысячи километров.