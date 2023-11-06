Что известно о бывшем мэре Мариуполя Моргуне, которого уволил Пушилин Глава ДНР Денис Пушили снял с должности мэра Мариуполя Олега Моргуна

Фото: vk.com/morgun_ov

Олег Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун освобожден от должности, соответствующий указ подписал сегодня, 6 ноября, глава ДНР Денис Пушилин. Что известно о бывшем главе города?

О причинах увольнения, а также о новом мэре Мариуполя не сообщается.

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы ДНР.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Что известно об экс-мэре Мариуполя

Олег Моргун родился 19 марта 1967 года в селе Садковцы Винницкой области. Он окончил сельскую восьмилетнюю школу, поступил в Красноармейское педагогическое училище, где учился четыре года по специальности «Труд и черчение». Позднее отучился на заочном отделении Донецкой школы милиции. В 2001 году окончил Донецкий институт внутренних дел. После службы в армии с марта 1989 работал в милиции. Занимал должности начальника Новоазовского райотдела и старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела внутренней безопасности Донецкой области. До событий 2014 года жил в Мариуполе, а также некоторое время руководил городским управлением милиции. Затем принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. В частности, был главой Ясиноватой. С 2015 года возглавлял Новоазовский район республики.

«В начале 2015 года, когда еще в 2014-м принял решение остаться на территории ДНР и не уезжать на Украину, я был назначен главой администрации Новоазовского района, проработал в этой должности полтора года. Потом было предложение первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко возглавить Ясиноватую, там проработал 2,5 года. Потом, когда все более или менее было налажено, вернулся к себе, в Новоазовск, проработал четыре года. Набрался немного опыта — все-таки почти восемь лет на руководящих должностях в республике», — рассказывал он в интервью изданию «Украина.ру»

Фото: vk.com/morgun_ov Олег Моргун

Когда Моргун вступил должность мэра, что обещал сделать

24 января стало известно, что тогда еще врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Константина Иващенко от должности главы администрации Мариуполя и назначил новым мэром Олега Моргуна.

«Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя», — говорилось в тексте документа.

12 июня Моргун заявил, что Мариуполь будет восстановлен в течение трех ближайших лет.

«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — сказал он. Моргун пояснял, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1800 объектах — это жилые дома, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

Отмечалось, что к федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, в работах по строительству задействованы 25 тысяч рабочих — как из числа местных жителей, так и из других регионов России.

Читайте также:

Что известно о железной дороге между Ростовом и Крымом, для чего она нужна

Хуснуллин назвал сроки восстановления домов в Мариуполе

В Госдуме считают, что ВС РФ освободят Авдеевку по мариупольскому сценарию