Больше всего вакансий в России в минувшем году было зафиксировано во втором квартале (с апреля по июнь). По его итогам насчитывалось более 1,16 млн свободных рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по труду и занятости, с которыми ознакомился NEWS.ru.

На втором месте по числу вакансий расположился период с июля по сентябрь (третий квартал) — 1,13 млн вакантных мест. Меньше всего ищут сотрудников — с января по март (первый квартал) — 988 тысяч; и с октября по декабрь (четвёртый) — 934 тысячи мест.

Увеличение количества свободных рабочих мест в период с апреля по июнь связано с появлением запроса на сезонных работников — например, таких как гиды и переводчики, которые сопровождают туристов. На летний сезон работодатели также активно ищут строителей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Летом также образуется много вакантных мест в сельскохозяйственном секторе, отмечает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Подработку эксперт рекомендует искать в период с июня по август, а постоянную работу — осенью, так как в этот сезон фиксируется больше всего вакансий, подразумевающих длительные трудовые отношения.

На конец третьего квартала 2019 года наибольший дефицит сотрудников наблюдался в сферах консультирования, страхования, медицины, фармацевтики, автомобильного бизнеса, информационных технологий и рабочих специальностей. На одну вакансию из этого списка приходилось меньше трёх резюме. Спрос на новых сотрудников велик также в сфере розничной торговли, производстве, сельском хозяйстве, эксплуатации зданий и в строительстве.

Наименьшая заинтересованность работодателей в поиске сотрудников наблюдается в январе и декабре, заявила Храпылина. Связано это с тем, что во многих компаниях в этот период начинается сезон отпусков.

Когда следует увольняться

Наиболее разумно увольняться после выплаты премии. Чаще всего она начисляется в декабре или январе. Однако в некоторых компаниях премия выплачивается поквартально. Работникам образовательных учреждений удобнее всего уходить после затяжного летнего отпуска.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сегодня многие россияне принимают решение об уходе слишком поспешно и необдуманно, считает Храпылина.

Зачастую люди думают, что уйдут на другое рабочее место и там будет намного лучше. Однако заметные изменения можно ощутить только в случае, если в экономической и социальной сфере меняется само качество производственной среды или конкретных рабочих мест. В таком случае можно говорить об открытии новых перспектив для соискателей Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Перед увольнением следует здраво оценить свои силы. Многие жители России до конца не осознают реальные требования, выдвигаемые работодателями, полагает специалист. Это относится как к представителям молодого, так и старшего поколения.

Поиск работы — серьёзное дело, но многие относятся к нему поверхностно и думают, что их везде будут ждать с распростёртыми объятьями. Если речь идет о дефицитной профессии, то это действительно так. Однако в другом случае человеку необходимо грамотно оценить — хватит ли его компетенции, чтобы удовлетворить запросы работодателей на конкретных рабочих местах, — пояснила профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС.

В поиске работы соискателю могут помочь центры занятости. Однако они располагают ограниченным количеством предложений, отмечает специалист. Работодатели, у которых есть вакантные высокооплачиваемые места, предпочитают искать сотрудников, не прибегая к помощи центров занятости. По словам экспертов, руководители в РФ не воспринимают бюджетные социальные службы в качестве поставщика достойных кандидатов.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Также соискатели могут обратиться в кадровые агентства. Однако несмотря на обещания по быстрому трудоустройству, на деле их зачастую реализовать не удаётся, считает Храпылина. Кроме того, за услуги посредника порой приходится немало заплатить. Стоимость услуги по гарантированному трудоустройству в одном из кадровых агентств Москвы, к примеру, составляет 80% от первой зарплаты специалиста.