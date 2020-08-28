Число официально зарегистрированных безработных в РФ достигло 3,6 млн

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Количество официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

За этот период в центрах занятости зарегистрировались более 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн человек, — цитирует ТАСС Котякова.

Он связал это с созданием условий, стимулирующих россиян приходить в центры занятости. По его словам, была кардинально пересмотрена вся процедура постановки на учёт по безработице, внедрены «современные инструменты», позволяющие гражданам дистанционно подавать весь пакет документов.

На сегодняшний день уровень безработицы по методике международной организации труда составляет 6,3%. Это примерно 4,7 млн граждан. Рост по отношению к начальному периоду составил 35% или 1,2 млн человек, — добавил министр.

По данным Росстата, в июле уровень безработицы вырос на 0,1 п.п., до 6,3% от общей численности экономически активного населения РФ.

Как писал NEWS.ru, одной из ключевых в России остаётся проблема трудоустройства граждан. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Свою позицию он озвучил в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Российский лидер также рекомендовал главе региона обратить внимание на рынок труда.