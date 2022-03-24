Чеченский спецназ водрузил флаг над администрацией Мариуполя

Чеченские бойцы сообщили по радиосвязи Рамзану Кадыров о том, что они зачистили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним флаг своего региона. По словам Кадырова, оставшиеся в живых бандиты не стали защищать объект и пустились наутёк.

Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк, — написал Кадыров в своём Telegram-аккаунте.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых видно, как чеченский спецназ принимает участие в ожесточённых боях на Украине. Видеоматериал глава Чечни опубликовал в собственном Telegram-канале. Кадыров отметил, что на видео можно увидеть тех бойцов, за которых «никогда не будет стыдно любому командиру».

Напомним, что Кадыров вновь обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его «повернуться лицом» к России, чтобы войти в историю миротворцем.