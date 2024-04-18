«Цель — с футбольное поле»: раскрыта опасность переданных ВСУ ракет ATACMS Военный эксперт Матвийчук: ATACMS может поразить цель размером с футбольное поле

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Американские ракеты ATACMS похожи на Storm Shadow и были разработаны, когда Россия и США расторгли Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве дополнения к системе M270 MLRS, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, у данной ракеты достаточно большая дальность полета, она способна поразить цель размером с футбольное поле. В то же время Матвийчук отметил, что российские средства противовоздушной обороны способны справляться с ATACMS.

Сейчас США ее так адаптируют, что она может запускаться и с HIMARS. Эта ракета опасна тем, что она несет боевую часть с готовыми убойными элементами типа скит. Площадь поражения достаточно большая, как и дальность полета. Одна такая ракета может поразить цель площадью с футбольное поле. В некоторых модификациях она может пролетать от 300 до 600 км, твердотопливная. Но наши радиолокационные станции видят эти ракеты и сбивают их. Они великолепно попадают в поле зрения, начиная от «Панциря» и заканчивая С-400, — подчеркнул Матвийчук.

Ранее заместитель командира батареи с позывным Бык на распространенном Минобороны РФ видео заявил, что российский ЗРК «Бук» успешно перехватил ракету ATACMS американского производства в зоне спецоперации. По словам бойца, комплекс рассчитан на уничтожение подобных воздушных целей.