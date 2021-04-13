«Царьград» выиграл суд о восстановлении доступа к YouTube

https://static.news.ru/photo/8748abcc-821d-11e9-8c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Иск учредителя телеканала «Царьград» к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО «Гугл» с требованием восстановить доступ к аккаунту на видеохостинге YouTube полностью удовлетворён. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы.

В карточке из картотеки арбитражных дел говорится о том, что иск должен быть удовлетворён полностью. Об этом пишет РИА Новости. Других подробностей суда пока нет.

Известно, что НАО «Царьград» в своём иске требовало признать незаконность блокировки своего канала на YouTube путём отказа ответчиков от договора от 30 декабря 2019 года и обязать обеспечить доступ к аккаунту.

О блокировке аккаунта сетевого издания «Царьград» и одноимённого телеканала в принадлежащем компании Google видеосервисе YouTube стало известно в июле 2020 года. По словам редактора телеканала Дарьи Токаревой, они перед этим не получали никаких предупреждений или уведомлений.

Также «Царьград» обратил внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания «Двуглавый орёл», с которым телеканал имеет общее руководство.

В Google пояснили, что блокировка связана с «законом о санкциях и соблюдением правил торговли».

Ранее NEWS.ru сообщал, что представителей Google пригласили в Госдуму для урегулирования претензий.