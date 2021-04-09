Представителей Google пригласили в Госдуму для урегулирования претензий

https://static.news.ru/photo/ff323d8c-9923-11eb-b89b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Представители корпорации Google встретятся с депутатами Государственной думы. В хоте консультаций предполагается обсудить разногласия и претензии, возникшие у России к международному IT-гиганту, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Он уточнил, что планируется пригласить к обсуждению центральный офис Google. Там, по его словам, уже выразили готовность к разговору.

У нас есть вопросы к Google, мы собрали материалы. Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов, — цитирует Пискарёва РИА Новости.

9 апреля состоялось заседание комиссии по вопросу регулирования деятельности соцсети TikTok с участием представителей компании.

Претензий к Google у российских властей накопилось немало — от необходимости локализовать хранение пользовательских данных внутри страны до блокировок контента в принадлежащем корпорации видеосервисе YouTube. Кроме того, правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных IT-компаний, которые обяжут создавать в стране дочерние компании, чтобы те платили налоги.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации баз данных российских пользователей. Если те не ответят, их привлекут к ответственности за нарушение законодательства, заявили в пресс-службе ведомства.