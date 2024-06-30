«Было крепостью»: раскрыты последствия для ВСУ после потери Спорного Военный эксперт Мингалев назвал трагедией для ВСУ потерю Спорного

Фото: МО РФ

Населенный пункт Спорное в ДНР, перешедший под контроль российской армии, позволит развить наступление на Запад и является большой потерей для ВСУ, поскольку он был настоящей крепостью и стратегическим плацдармом, рассказал Пятому каналу военный эксперт Вадим Мингалев. Специалист также добавил, что ВС РФ смогли перекрыть коммуникации противника между Северском и Артемовском.

Здесь некое пересечение Донецкой и Луганской народных республик, что дает дальнейшую перспективу для продвижения войск на Запад. Причем более успешно, потому что Спорное было крепостью, важнейшим стратегическим плацдармом. Поэтому, собственно, потеря ее ВСУ — в определенной степени трагедия, — пояснил Мингалев.

По мнению эксперта, успехи российской армии в Спорном в значительной степени приблизят процесс установления контроля над всей территорией Донецко-Луганской конгломерации. Поэтому, продолжил он, за населенный пункт велись такие ожесточенные бои.

Ранее в российском МО сообщили, что армия РФ установила контроль над населенными пунктами Спорное и Новоалександровка. В ведомстве также указали на нанесение ударов по позициям ВСУ в ряде населенных пунктов региона, в результате которых украинская сторона понесла потери в живой силе и технике.