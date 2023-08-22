Нет необходимости использовать Миг-31 для борьбы с F-16. Вполне достаточно будет использовать только аэробаллистические ракеты «Кинжал». С точки зрения уничтожения воздушных целей, этот вопрос полностью решается Миг-35 и Су-30, это вполне эффективная, серьезная техника. Я также не считаю, что ВСУ смогут массово использовать F-16, максимум 15-20 штук, которые вполне возможно сбить. Их половины посшибают, остальные будут сидеть в страхе, — заявил летчик.