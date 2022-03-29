Более трёх тысяч бутылок нелегального алкоголя обнаружили в Мытищах

В подмосковных Мытищах обнаружили 3,4 тысячи бутылок алкоголя без необходимых документов, сообщает издание «Вести Подмосковья». Проверку 25 марта устроили сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Контрафактный алкоголь — а именно пиво и пивные напитки — хранился на складе на Мытищинской ярмарке. У товара не было сопроводительной документации и фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учёта.

Вся обнаруженная алкогольная продукция была арестована.

Ранее генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский предлагал снизить стоимость акциза, чтобы сократить рынок поддельного алкоголя. При этом контрафактное спиртное отсутствует в легальной торговле, заверил он, а в половине населённых пунктов России торговых точек с нужной лицензией нет.

Ещё один способ побороть подпольную продажу спиртного — повышение реального уровня доходов населения, добавил он. А уменьшая количество алкомаркетов, власти только провоцируют возникновение подпольных производителей.