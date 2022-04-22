Baza: в Брянской области на железнодорожных путях нашли взрывчатку

На железнодорожных путях в Брянской области обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает Telegram-канал Baza. Предполагается, что подобные действия злоумышленников — это продолжение «рельсовой войны», которая на протяжении нескольких месяцев идёт в Белоруссии. Все найденные компоненты взрывчатки отправлены на экспертизу.

Взрывное устройство обнаружил в релейном шкафу электромеханик во время своего обхода вдоль перегона между станциями Снежетьская — Белые Берега.

На фотографии, опубликованной Baza изображены две канистры с жидкостью, к которым были присоединены провода, идущие от аккумулятора. Электромеханик, по информации Baza, сообщил о находке диспетчеру, и не дожидаясь приезда правоохранительных органов, вместе с напарником извлёк провода из канистры и вынес их на улицу.

Примечательно, что релейный шкаф не был взломан, несмотря на то, что его закрывают на специальный ключ, который подходит только к определённому участку.

Специалисты пришли к выводу, что в релейном шкафу действительно было СВУ зажигательного типа с таймером и аккумулятором, подключённым, предположительно, к ёмкостям с бензином, — говорится в сообщении.

Напарник обнаружившего СВУ электромеханика сообщил, что во время обхода обратил внимание на подозрительного мотоциклиста в лесополосе.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Он призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог. В ответ генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против него дело.