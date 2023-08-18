«Ангарскому маньяку» предъявлены новые обвинения «Ангарского маньяка» Попкова обвинили еще в трех убийствах

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Прокуратура предъявила новые обвинения Михаилу Попкову, также известному как «Ангарский маньяк», сообщает пресс-служба ведомства. Попкова, осужденного на два пожизненных срока, обвиняют еще в трех убийствах. По версии следствия, они произошли в период с 1997 по 1998 годы.

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что Попкова подозревают в убийстве еще трех женщин. Предполагается, что он встречал жертв на улицах Иркутска, после чего предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. Затем он уводил их в безлюдное место, где расправлялся различными способами.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, — подытожили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали жителя поселка Смолино Челябинской области Владимира Чексидова. По версии следствия, мужчина 14 лет удерживал в плену женщину. Он заставлял ее убирать и готовить, а также избивал и насиловал. Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела.