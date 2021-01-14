В 2020 году не курили или отказались от сигарет 78% россиян

https://static.news.ru/photo/1c75434c-5673-11eb-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подавляющее большинство жителей России некурящие. Так, о полном отсутствии пристрастия к табаку заявили 78,2% россиян. С такими данными исследования Росстата за 2020 год ознакомился NEWS.ru.

В то же время ежедневно продолжают курить 18,9% населения. Чаще всего это люди в возрасте 40–44 лет (28,09% от общего числа респондентов в возрастной категории), 45–49 лет (27,81%) и 35–39 лет (25,92%).

В свою очередь 2,6% россиян позволяют себе курить, но не каждый день.

Среди тех, кто полностью отказался от курения или не употреблял табачные и нетабачные изделия вовсе — 61% мужчин и 89,4% женщин.

Больше всего мужчин из этой категории в Чечне (92,8%), Ингушетии (91,3%) и Дагестане (80%). Тогда как наименьшие цифры по некурящим представителям сильного пола отмечаются в Республике Тыва (45,1%), Еврейской автономной области (45,5%) и Хабаровском крае (48%).

Количество некурящих женщин же преобладает в первую очередь в Ингушетии (100%), Чечне (99,7%) и Кабардино-Балкарии (99,2%). Минимальные показатели зафиксированы в Камчатском (74%) и Хабаровском (75,3%) краях и Магаданской области (75,5%).

В Москве же не курили или перестали курить 67,6% мужчин и 88,3% женщин.

Люди всё чаще бросают курить благодаря моде на здоровый образ жизни, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Михаил Хорс. Он дал несколько советов тем, кто хочет бросить курить, но не может справиться с вредной привычкой.

Прежде всего, нужно ответить на вопрос о том, что мешает отказаться от сигарет или курительных устройств. В частности, признать наличие у себя наркотической зависимости. Пока этого не произойдёт, человек будет бороться сам с собой.

Также следует вести учёт: записывать, в какое время, в каком месте выкурена сигарета, сколько было затяжек. При этом важно во время курения не заниматься какими-либо другими делами.

Таким образом исключаются все сигареты, которые выкуриваются по привычке, на автомате. Остаются только те несколько сигарет, которые действительно снимают подступающую ломку.

Следующий важный шаг — это сказать себе «это не я хочу курить, а это ломка наркоманская», и разрешить себе эту ломку испытывать. То есть перестать считать, что этого дискомфортного состояния быть не должно. По опыту, в течение семи дней у 99% моих клиентов-курильщиков ломка проходит. Если ещё раз — они принимают её как норму, — пояснил Хорс.

Если курильщик бросает привычку и считает, что ломки быть не должно, то по сути он отрицает свою зависимость. В связи с этим он не может «ужиться» с возникшим дискомфортом и воспринимает его болезненно.

Он добавил, что на Кавказе люди редко подвержены вредным привычкам из-за консервативного устройства общества. Сказываются национальные особенности и религиозность жителей, а также влияние общины на поведение своих членов.

С начала года в России повысились акцизы на ряд товарных категорий. В частности, в стране подорожает табачная продукция. Аналитики считают, что пачка сигарет из-за повышения акцизного сбора на 20% в среднем вырастет в цене на 20 рублей.