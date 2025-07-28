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28 июля 2025 в 13:13

Аналитик раскрыл, кто может стоять за возможным взломом «Аэрофлота»

Аналитик Муртазин: за взломом «Аэрофлота» может стоять Запад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За взломом российской авиакомпании «Аэрофлот» может стоять Запад, заявил NEWS.ru аналитик и главный редактор издания Mobile-Review Эльдар Муртазин. По его словам, Украина не смогла бы провести такую операцию из-за недостатка возможностей и специалистов.

Сегодня, когда говорят о том, что украинцы что-то взломали в России, взломали корпоративные системы, надо понимать, что они — ширма для западных стран, которые с 2022 года активно проводят операции против российской инфраструктуры. У Украины просто нет таких средств, возможностей и подготовленных специалистов, чтобы так атаковать российские системы. Кто стоит [за взломом «Аэрофлота»], британцы, французы, немцы, американцы — мы не знаем, но это не сама Украина, — сказал Муртазин.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» вернет средства пассажирам 42 рейсов туда и обратно, чьи полеты были отменены из-за сбоя. В компании отметили, что деньги поступят после восстановления работы сервисов. В списке отмененных направлений оказались, в частности, рейсы, связывающие Москву с Грозным, Астраханью, Екатеринбургом, а также с Казанью и Ереваном.

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