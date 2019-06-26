Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. На выплаты могут рассчитывать родители трёх и более детей.
Размер компенсации составит 450 тыс. рублей. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тыс. российских семей, сообщается на сайте
Материальная помощь будет оказана семьям, родившим третьего ребенка и последующих детей после 1 января 2019 г.
Ранее закон приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. Документ был подготовлен во исполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Ранее банкиры назвали регионы с самой доступной ипотекой. Возглавляют рейтинг Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в лидерах по доступности ипотеки значатся Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ, писал News.ru.