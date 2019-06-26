https://static.news.ru/photo/7ed7b884-9807-11e9-93c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. На выплаты могут рассчитывать родители трёх и более детей.

Размер компенсации составит 450 тыс. рублей. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тыс. российских семей, сообщается на сайте ЕР .

Материальная помощь будет оказана семьям, родившим третьего ребенка и последующих детей после 1 января 2019 г.

Ранее закон приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. Документ был подготовлен во исполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Ранее банкиры назвали регионы с самой доступной ипотекой. Возглавляют рейтинг Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в лидерах по доступности ипотеки значатся Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ, писал News.ru.