https://static.news.ru/photo/ff09a384-95df-11e9-9d52-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ипотека стала доступнее весной 2019 года, когда у россиян росли зарплаты, а кредитные организации снижали ставки. К такому выводу пришли аналитики Росбанка, которые составили рейтинг регионов по уровню доступности жилищного кредитования.

Возглавляют рейтинг Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Население этих регионов в связи с высокими зарплатами и низкой стоимостью жизни в среднем могут позволить себе квартиру площадью более 100 кв. м, пишет РБК .

Также в лидерах по доступности ипотеки значатся Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ, средний покупатель в которых может позволить себе площадь в 76,3, 68,2 и 67,6 кв. м соответственно.

Хуже всего дела обстоят в Севастополе — там средний житель может позволить себе жильё площадью 24,9 кв. м, а также в Приморском крае (26,1), Москве (27,4), Крыму (28,8) и Нижегородской области (30,2).

Как писал News.ru, общая сумма просроченных долгов по ипотечным кредитам выросла за год на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.