https://static.news.ru/photo/af352ec6-ad4c-11e9-9658-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закон, ужесточающий наказание для водителей, которые отказались пропустить машину скорой помощи и других экстренных служб, одобрил Совет Федерации, сообщает РИА-Новости .

В документе подчёркнуто, что правила распространяются на автомобили с включёнными мигалками и сиренами.

Теперь штраф за отказ пропустить скорую увеличился с 500 рублей до пяти тысяч. При этом лишить прав за подобное нарушение могут на срок от трёх месяцев до полугода.

Сенаторы также внесли в Уголовный кодекс норму, которая допускает получение реального тюремного срока в случае, если действия автомобилиста, не пропустившего скорую, нанесли тяжкий вред пациенту.

За это предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.

В случае смерти пациента, автомобилисту, отказавшемуся дать дорогу скорой помощи, грозит четыре года тюрьмы.

Ранее News.ru писал, машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Иркутской области Качутского района по пути в роддом. Авария произошла из-за пьяного водителя.