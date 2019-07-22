https://static.news.ru/photo/5e481718-ac65-11e9-9d33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Иркутской области Качутского района по пути в роддом.

Водитель не справился с управлением и машина перевернулась. 40-летняя беременная женщина скончалась на месте ДТП. Фельдшер. сопровождающая роженицу с травмами была госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области, 54-летний водитель был в нетрезвом состоянии, он также получил трамвы, но испугавшись наказания - сбежал с места ДТП и скрылся в лесу. Однако мужчину задержали сотрудники полиции по горячим следам. Сейчас он находится в больнице.

Проводится проверка, выясняются подробности случившегося, отметили в МВД .

Ранее сотрудники ДПС Сургута задержали местного полицейского за вождение в нетрезвом виде. Исследование на алкотестере проводили представители отдела собственной безопасности МВД, передаёт URA.RU. По данным регионального УМВД, нарушитель уволен из органов.В настоящий момент проводится внутренняя проверка писал News.ru.