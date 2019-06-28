https://static.news.ru/photo/50e2b254-9a59-11e9-9e56-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи в пятницу в Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) не поднимали тему продления сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

С Трампом этот вопрос вообще не затрагивался, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что лидеры двух стран не стали обсуждать увеличение поставок из России в США так называемой тяжёлой нефти, информирует « Интерфакс ».

Ранее Россия и Саудовская Аравия выступили за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев, договорённость была достигнута «на полях» G20 в Японии, писал News.ru.