Президент России Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи в пятницу в Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) не поднимали тему продления сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
С Трампом этот вопрос вообще не затрагивался, — сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что лидеры двух стран не стали обсуждать увеличение поставок из России в США так называемой тяжёлой нефти, информирует «
Ранее Россия и Саудовская Аравия выступили за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев, договорённость была достигнута «на полях» G20 в Японии, писал News.ru.