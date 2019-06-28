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Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шести или девяти месяцев. Такая договорённость между лидерами стран была достигнута на «полях» G20 в Японии.

Мы с наследным принцем (Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом) обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия, — приводит ТАСС слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в июне чуть выше установленного соглашением ОПЕК+ уровня. По его данным, сейчас сокращение нефтедобычи в РФ составляет ровно 228 тысяч баррелей в сутки, в полном соответствии с соглашением, однако в начале месяца уровень снижения добычи сырья был выше, писал News.ru.