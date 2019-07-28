Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, в Санкт-Петербурге примет парад, посвящённый празднованию Дня Военно-Морского Флота. Об этом сообщает
Верховный Главнокомандующий обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы, — говорится в сообщении.
Сообщается, что часть кораблей пройдет по Неве, а в Кронштадте — по акватории Финского залива. После торжественного прохода судов в небе появятся самолёты морской авиации. Парад покажут на больших экранах на Дворцовой площади.
По данным Минобороны России, в параде примут участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Кроме того, прибыли ракетный миноносец Военно-морских сил Китая «Си Ань» и индийский фрегат «Таркаш».
После завершения морской и воздушной части парада состоится фестиваль военно-морских оркестров, в том числе Тайланда и Вьетнама. Финальным аккордом праздника станет торжественный салют над Невой.
Кроме Санкт-Петербурга парады пройдут во Владивостоке, Севастополе и Астрахани.
В Минобороны подтвердили, что праздник отметят и российские моряки, проходящие службу в сирийском порту Тартус.
Как ранее писал News.ru, российский военно-морской флот может заказать ещё несколько фрегатов типа «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок, а также противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.