https://static.news.ru/photo/cd227702-b0b9-11e9-bc19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, в Санкт-Петербурге примет парад, посвящённый празднованию Дня Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный Главнокомандующий обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы, — говорится в сообщении.

Сообщается, что часть кораблей пройдет по Неве, а в Кронштадте — по акватории Финского залива. После торжественного прохода судов в небе появятся самолёты морской авиации. Парад покажут на больших экранах на Дворцовой площади.

По данным Минобороны России, в параде примут участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Кроме того, прибыли ракетный миноносец Военно-морских сил Китая «Си Ань» и индийский фрегат «Таркаш».

После завершения морской и воздушной части парада состоится фестиваль военно-морских оркестров, в том числе Тайланда и Вьетнама. Финальным аккордом праздника станет торжественный салют над Невой.



Кроме Санкт-Петербурга парады пройдут во Владивостоке, Севастополе и Астрахани.

В Минобороны подтвердили, что праздник отметят и российские моряки, проходящие службу в сирийском порту Тартус.

Как ранее писал News.ru, российский военно-морской флот может заказать ещё несколько фрегатов типа «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок, а также противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.