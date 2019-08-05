https://static.news.ru/photo/59600294-b7b2-11e9-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стресс учит организм привлекать собственные ресурсы к лечению различных болезней.

Социальный психолог Алексей Рощин отметил, что не стоит опасаться различных стрессовых ситуаций.

Стресс — это полезная общая реакция организма на неблагоприятные факторы. Если бы стрессов не было, то мы тогда быстро бы вымерли, потому что человеческий организм не реагировал бы на болезни или атаки диких зверей, — сказал психолог.

Несмотря на общую пользу стресса для организма, психолог замечает, что напряжённой атмосферы на работе быть не должно. Однако в настоящее время подавляющее большинство работающего населения страны (90%) заявили, что подвержены стрессу. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Дискомфорт на работе не испытывают лишь 7% работающих жителей России.

Постоянное неудобство на рабочем месте говорит о том, что человек работает в неблагоприятной для себя среде. По его словам, в таких случаях не стоит заставлять себя работать там, где не нравится. От такого человеческий организм очень быстро изнашивается, — замечает психолог.

Как ранее сообщал News.ru, уединение помогает избавиться от стрессов. Психолог советует выделять время для отдыха, когда не нужно никуда бежать, думать о будущем или уходить в прошлое, выполнять все дела на свете или угождать всем. В такие моменты необходимо быть в настоящем.